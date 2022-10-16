Стилист Рогов: Рената Литвинова обращается к себе в третьем лице

Актриса театра и кино Рената Литвинова снова отличилась странным поведением. Об этом рассказал стилист Александр Рогов в интервью на YouTube-канале «Света вокруг света».
Доселе неизвестно, правда ли артистка такая манерная или это всего лишь часть ее сценического образа. Нередко у Литвиновой случаются странные выходки. Дизайнер смог на личном опыте проверить, насколько разговоры о чудаковатости Ренаты близки к реальности.
Однажды Рогов работал с актрисой на съемке. Когда они отсматривали получившийся материал его смутило, что Литвинова обращается к себе в третьем лице. «Вот здесь «она» хорошо получилась», говорила артистка.