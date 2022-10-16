Стилист Рогов: Рената Литвинова обращается к себе в третьем лице

Доселе неизвестно, правда ли артистка такая манерная или это всего лишь часть ее сценического образа. Нередко у Литвиновой случаются странные выходки. Дизайнер смог на личном опыте проверить, насколько разговоры о чудаковатости Ренаты близки к реальности.