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Стилист Рогов: Рената Литвинова обращается к себе в третьем лице

Стилист Рогов: Рената Литвинова обращается к себе в третьем лице
prt scr youtube.com / ROGOV LIVE

Актриса театра и кино Рената Литвинова снова отличилась странным поведением. Об этом рассказал стилист Александр Рогов в интервью на YouTube-канале «Света вокруг света».

Доселе неизвестно, правда ли артистка такая манерная или это всего лишь часть ее сценического образа. Нередко у Литвиновой случаются странные выходки. Дизайнер смог на личном опыте проверить, насколько разговоры о чудаковатости Ренаты близки к реальности.

Однажды Рогов работал с актрисой на съемке. Когда они отсматривали получившийся материал его смутило, что Литвинова обращается к себе в третьем лице. «Вот здесь «она» хорошо получилась», говорила артистка.

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RusNewsToday24
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