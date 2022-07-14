Стилист Насти Ивлеевой Ксения Смо рассказала, что зарабатывает 49 млн рублей в год

Настя Ивлеева

Издание Forbes опубликовало отрывки из интервью с героями рейтинга Forbes “30 до 30” из второй серии документального проекта, среди них — стилист Ксения Смо, которая работает с Настей Ивлеевой. Именно после начала работы с Ксенией Смо Ивлеева часто оказывается в центре внимания благодаря ярким образам.

Сегодня Смо — известный стилист, которая работает со многими звездами, а ее доход в год составляет около 49 млн рублей (в материале Forbes указано 49 млн долларов, что, предположительно, является ошибкой. — Прим. ред.).

Я селебрити-стилист, я стилист, который делает самые крупные российские рекламы, самые известные музыкальные видео, работает со звездами. Когда я стала лауреатом списка Forbes, я заработала 27 млн рублей за год. На момент записи этого видео это уже 49 млн рублей. Путь Ксении к успеху, однако, был не простым. Ты одна в большом городе, у тебя нет друзей, которые могут тебя поддержать. У тебя нет работы, тебе надо ее искать. Ты живешь в каких-то странных условиях в комнате, которую снимаешь за очень маленькие деньги. Это была самая плохая комната, которую можно было найти в Москве, такая картина из фильмов ужасов. Тогда я поняла, что, наверно, надо съезжать как можно быстрее. Я уже так не могу и не хочу жить.

Несмотря на это, Ксения заявила, что для нее правильнее — столкнуться с трудностями, но достичь своей цели. Лучше сделать, провалиться и это пережить, чем месяцами раздумывать, что это можно было бы сделать в более идеальной ситуации, более идеальным образом. Я к этому не сразу пришла. В той точке, в которой я сейчас нахожусь, я считаю, что это единственно правильный путь и именно он очень поможет в самом начале.

Она призналась, что в свою профессию пришла не сразу, а свой творческий путь начинала совсем в другой сфере. Я самоучка и начала работать, потому что мне нужны были деньги. Я не задумывалась, что делает стилист. И мне казалось, как, наверно, и большинству обывателей, что все селебрити и герои съемок одеваются сами. Я всегда хотела жить в большом городе, потому что он у меня ассоциировался со свободой. Я хотела быть журналистом. Мне казалось, что быть журналисткой — это круто. Но в процессе обучения поняла, что, наверно, это не мое, — рассказывает она.

Мне было очень важно делать то, что я хочу. Это было осознанное решение. И я подумала, что могу пойти на любую работу, например, продавать гамбургеры.

Ксения Смо

Ксения Смо сотрудничала с такими звездами, как Елена Темникова, Юлия Паршута, L’One, Федук и Маша Ивакова. Кроме того, Ксения работает над такими проектами, как шоурум Selected Moscow и собственным брендом одежды Lovers4Lovers, а также ведет курс для стилистов.