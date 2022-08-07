Стилист Лисовец считает, что образ Ивана Урганта устарел пять лет назад

«Мода меняется, а Иван носит костюмы пяти-семилетней давности. Люди «залипают» в одном образе. Все выглядят нормально, но это не вдохновение. Ургант предпочитает классический костюм. Наша мода адаптирована для России. Все пытаются соответствовать обществу, а оно у нас среднее», — цитируют Лисовца авторы портала BLITZ+.