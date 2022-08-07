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Стилист Лисовец считает, что образ Ивана Урганта устарел пять лет назад

Стилист Лисовец считает, что образ Ивана Урганта устарел пять лет назад
globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Стилист Влад Лисовец раскритиковал известного шоумена Ивана Урганта, заявив, что ведущий перестал следить за совей внешностью.

По словам Лисовца, Ургант постепенно теряет свои позиции и в шоу-бизнесе, и это сказывается на его облике. Ведущий отстал от моды и больше не выделяется в толпе.

«Мода меняется, а Иван носит костюмы пяти-семилетней давности. Люди «залипают» в одном образе. Все выглядят нормально, но это не вдохновение. Ургант предпочитает классический костюм. Наша мода адаптирована для России. Все пытаются соответствовать обществу, а оно у нас среднее», — цитируют Лисовца авторы портала BLITZ+.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что стилист Аполлон Байгакофф наоборот, высоко оценил имидж Ивана Урганта. По словам стилиста, ведущий всегда подбирает модные костюмы и особое внимание уделяет обуви.

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