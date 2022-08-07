Стилист Лисовец считает, что образ Ивана Урганта устарел пять лет назад

Стилист Влад Лисовец раскритиковал известного шоумена Ивана Урганта, заявив, что ведущий перестал следить за совей внешностью.
По словам Лисовца, Ургант постепенно теряет свои позиции и в шоу-бизнесе, и это сказывается на его облике. Ведущий отстал от моды и больше не выделяется в толпе.
«Мода меняется, а Иван носит костюмы пяти-семилетней давности. Люди «залипают» в одном образе. Все выглядят нормально, но это не вдохновение. Ургант предпочитает классический костюм. Наша мода адаптирована для России. Все пытаются соответствовать обществу, а оно у нас среднее», — цитируют Лисовца авторы портала BLITZ+.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что стилист Аполлон Байгакофф наоборот, высоко оценил имидж Ивана Урганта. По словам стилиста, ведущий всегда подбирает модные костюмы и особое внимание уделяет обуви.