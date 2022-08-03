Стилист Гоша Карцев рассказал о русофобии в Грузии, кризисе среднего возраста и выгорании: “Я стараюсь не разговаривать на русском”

Гоша Карцев

Стилист и телеведущий Гоша Карцев дал первое большое интервью Мадонне Мур для ее YouTube-канала. Собрали главные цитаты.

О жизни в Тбилиси

Мне нужно было куда-то увезти всю семью, когда началась военная спецоперация. Как хотите, так это и называйте: все мы понимаем, что началось. Мы с семьей просто собрали чемоданы и погнали. Мы составили список стран, куда мы можем быстро улететь, и перебежками через Узбекистан добрались до Грузии. Прошли кучу разных эмоциональных этапов, столкнулись с русофобией. Сейчас моя семья уже вернулась во Владивосток, а у меня контракт еще на год на квартиру (снять квартиру было испытанием), поэтому решил провести там время. Москва очень суетная, и здесь другая эмоциональная атмосфера. Мне тяжело сейчас думать о возвращении, но уже надо.

О русофобии в Грузии

Вообще, я аполитичный человек, но сейчас из-за ситуации я стал этим всем интересоваться. Я раньше приезжал в Грузию есть хинкали, пить саперави и вести себя безобразно… Потом мы с Наташей Османн сняли фильм про Грузию, и я получил огромное количество хейта в комментариях по поводу того, что русских не должно быть там. Сейчас, когда я живу там, общаюсь с людьми, я понял, в чем основная проблема. Первые два-три месяца было тяжело. Везде граффити и наклейки с надписями: “Граждане РФ, вам тут не рады”. Все зло на нашего президента написано на каждом столбе. На многих заведениях написано: “Если вы поддерживаете Путина, не заходите сюда”. Я стараюсь не разговаривать на русском. У них много поводов, почему они злятся. Это обоснованно. Это сложная политическая игра, но я в этом вообще не шарю.

Об отъезде из России

Когда началась спецоперация, я был в йога-туре на Мальдивах, медитировал, смотрел на рыбок. Это помогло мне нормально войти в это паническое состояние. Я читал новости, встречал рассвет и приходил в себя с помощью дыхательных практик. Я понял, что моя семья должна быть рядом, только тогда я смогу ей помочь. Когда прозвучали слова “ядерное оружие”, я сказал родным, чтобы собирали чемоданы и прилетали ко мне в Москву. Начали отменять рейсы, и я понял, что мы можем оказаться за занавесом, и предложил семье переждать.

О кризисе среднего возраста и выгорании

За прошлый год у меня было три телепроекта. Я сильно выгорел, и меня долбанул кризис среднего возраста. Это удивительная вещь: ты как будто начинаешь умирать. Я стал задавать себе много вопросов, я пересмотрел свое отношение к бизнесу, которым занимался шесть лет (сделал свою школу бесплатной, хотя она приносила мне 1,5 миллиона рублей в месяц). Я понял, что мода сильно запуталась, поэтому начал возвращаться к своим корням.

О профессии стилиста

Все в какой-то момент захотели стать стилистами, чтобы быть, прежде всего, блогерами, а потом продавать свой продукт. Когда “инфоцыганство” стало доминировать в тусовке стилистов, я осознал, что это нужно кардинально менять. Я понял, что намного талантливее и могу больше, чем просто демонстрировать на себе вещи в запрещенной соцсети. У меня никогда не было цели попасть в кадр и на телевидение, я не хочу стать Сашей Роговым и вести передачу каждую субботу. Демонстрировать счастливый лайфстайл в происходящей ситуации или по щелчку переодеваться на видео для тиктока — это явно не мое. Я хочу выплескивать творческие идеи. Хочется, чтобы в индустрии люди больше думали не о лайках, а о качестве.

После выхода интервью Гоша написал в телеграме пост, в котором поделился своими впечатлениями:

Вообще, это было тяжело. Много мыслей после видео. И из интервью может показаться, что я не люблю Россию. Все, что я говорю про Грузию и Украину в видео, про контент, блогеров, телик и так далее, — из-за того, что я переживаю за нас! Я знаю, что у нас есть возможности. Я знаю, что мы можем круто. Я хочу, чтобы мы делали круто! Я хочу, чтобы про нас так же говорили. Да это звучит как “сын маминой подруги”, но школа у меня бесплатная на русском языке! Я работаю в России. Я люблю страну. Я люблю Москву, Питер, Екат, Новосибирск, Казань, Ростов, Нижний, Суздаль, Камчатку и прочее. Везде есть классные ребята. И везде можно делать классно. Сейчас кажется, что нужно пустить такую мысль. Возможно, она не совсем верно сформулирована. Я не оправдываюсь. Я просто вам напоминаю. Мы можем. И сделаем. И хочу своим примером попробовать доказать. Попробовать. И я говорю про свою работу. Я не говорю про политику! Мир.

Гоша Карцев стал известен после запуска собственной школы School Gosh, главная цель которой — дать всем желающим нужные навыки и знания для старта карьеры в модной индустрии. Как стилист он работал со множеством брендов — Salvatore Ferragamo, Tommy Hilfiger, Tiffany & Co., Calvin Klein, Louis Vuitton и другими. В 2021 году Карцев стал одним из соведущих шоу “Ты — топ-модель” на телеканале ТНТ. Сейчас ведет YouTube-канал (324 тысячи подписчиков) о своей жизни и стилизует съемки.