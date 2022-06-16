Стенд Донбасса стал одним из самых примечательных на ПМЭФ-2022

Отдельного внимания заслужил стенд Республики Крым. В этом году делегация из-за закрытия аэропортов добиралась в Северную столицу на поезде. Рядом с презентациями регионов России был представлен и Донбасс. На стенде были изображены скрещенные друг с другом флаги Луганской и Донецкой Народных Республик, а также надпись: «Мы вместе», сообщает «Слово и Дело», издание, входящее в Медиагруппу «Патриот».