Стенд Донбасса стал одним из самых примечательных на ПМЭФ-2022

Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022) стартовал 15 июня. На мероприятии были представлены стенды разных регионов России, среди которых был и стенд Донбасса.
На юбилейном ПМЭФ стенды поражали своим разнообразием. По традиции были представлены Москва и Санкт-Петербург, которые иллюстрировали города как современные мегаполисы для комфортной жизни.
Отдельного внимания заслужил стенд Республики Крым. В этом году делегация из-за закрытия аэропортов добиралась в Северную столицу на поезде. Рядом с презентациями регионов России был представлен и Донбасс. На стенде были изображены скрещенные друг с другом флаги Луганской и Донецкой Народных Республик, а также надпись: «Мы вместе», сообщает «Слово и Дело», издание, входящее в Медиагруппу «Патриот».
Одной из самых зрелищных стала инсталляция компании «Газпром нефть», которая получила название «Погружаясь в Арктику». Гостям мероприятия был представлен огромный «ледяной» куб с изображениями животных Русского Севера.