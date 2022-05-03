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    Стена жилого дома частично обрушилась после взрыва на Лебедянской улице в Москве

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Стена жилого дома частично обрушилась после взрыва на Лебедянской улице в Москве

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    pixabay.com

    Взрыв с дальнейшим возгоранием произошел в многоквартирном доме на Лебедянской улице в Москве. Об этом сообщил источник телеканала «360».

    В результате чрезвычайного происшествия частично обрушилась стена здания. Предварительно, взрыв случился после того, как один из местных жителей бросил неустановленный предмет на электрическую плиту.

    Сведения о жертвах и пострадавших на данный момент не поступали. Сотрудники экстренных служб работают на месте инцидента и выясняют все обстоятельства случившегося.

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