Стена жилого дома частично обрушилась после взрыва на Лебедянской улице в Москве

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Взрыв с дальнейшим возгоранием произошел в многоквартирном доме на Лебедянской улице в Москве. Об этом сообщил источник телеканала «360».
В результате чрезвычайного происшествия частично обрушилась стена здания. Предварительно, взрыв случился после того, как один из местных жителей бросил неустановленный предмет на электрическую плиту.
Сведения о жертвах и пострадавших на данный момент не поступали. Сотрудники экстренных служб работают на месте инцидента и выясняют все обстоятельства случившегося.
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