Стая бездомных собак набросилась на школьников в Таганроге

Инцидент произошел на улице Спортивной. Две девочки 12 и 13 лет, а также восьмилетний мальчик прогуливались по городу, когда на них набросились агрессивные собаки. На помощь юным пострадавшим подоспели прохожие, которые сумели отбить ребят от своры. На место вызвали бригаду скорой.