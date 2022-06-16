Стая бездомных собак набросилась на школьников в Таганроге

Трое детей подверглись нападению стаи бродячих псов в Таганроге. Школьникам потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел на улице Спортивной. Две девочки 12 и 13 лет, а также восьмилетний мальчик прогуливались по городу, когда на них набросились агрессивные собаки. На помощь юным пострадавшим подоспели прохожие, которые сумели отбить ребят от своры. На место вызвали бригаду скорой.
У детей диагностировали множественные укушенные раны туловища и конечностей. Информация об их состоянии не поступала.