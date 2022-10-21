Ставропольские пенсионеры стали одними из самых финансово грамотных в России

В филиале Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова в Пятигорске прошел финал I Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров.
Мероприятие проходило впервые и было приурочено к 220-летию образования Министерства финансов России. На региональном этапе в чемпионате приняли участие более 70 жителей Ставрополья в возрасте от 55 до 86 лет. Им надо было ответить на вопросы тематических блоков о защите от мошенничества, финансовом планировании, взаимодействии с банками по кредитам и вкладам, страховании, налогах и льготах, сообщает news.1777.ru.
В итоге ставропольские пенсионеры были награждены почетными грамотами, а команда ставропольских пенсионерок стала победителем регионального этапа и теперь сможет представить Пятигорск во Всероссийском финале чемпионата.