Ставропольские пенсионеры стали одними из самых финансово грамотных в России

Мероприятие проходило впервые и было приурочено к 220-летию образования Министерства финансов России. На региональном этапе в чемпионате приняли участие более 70 жителей Ставрополья в возрасте от 55 до 86 лет. Им надо было ответить на вопросы тематических блоков о защите от мошенничества, финансовом планировании, взаимодействии с банками по кредитам и вкладам, страховании, налогах и льготах, сообщает news.1777.ru.