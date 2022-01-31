Ставка по вкладу для бедных россиян может превысить ключевую на 1 п.п.

Ставка по вкладу для бедных россиян может превысить ключевую на 1 п.п. Новости
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Депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому процентная ставка по социальному вкладу для малообеспеченных граждан будет на 1 п.п. будет превышать значение ключевой.

«Известия» сообщают, что документ предусматривает возможность открытия социального счета в банке для россиян с низким уровнем дохода. Рассчитывать на повышенный доход могут те граждане, которые имеют только один депозит на сумму не более 100 тысяч рублей.

«Рассматривается несколько подходов, и пока окончательной версии законопроекта нет. Идет процесс согласования», — сообщил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

ЦБ проинформировал газету, что обозначенные условия сейчас обсуждаются. В Минфине и Минтруде сообщили, что вопросы прорабатываться.

 
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вклад госдума малообеспеченные россияне
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