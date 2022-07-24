Ставка на турецкие дроны Bayraktar обернулась громким провалом для ВСУ

Вооруженные силы Украины в первые недели спецоперации ВС РФ активно использовали беспилотники Bayraktar TB2, но теперь ситуация изменилась, сообщили венгерские аналитики Миклош Кевехази и Золтан Патаки.
В публикации для издания «ПолитРоссия» они отметили, что ставка на турецкие дроны обернулась громким провалом для ВСУ.
«Если в начале военных действий ударные беспилотники Bayraktar TB2 считались настоящим “чудо-оружием” ВСУ, то сейчас о них почти ничего не слышно», — говорится в публикации.
По мнению экспертов, ситуация связана с успехами российских военных, которые значительно увеличили эффективность работы систем радиоэлектронной борьбы и средств ПВО. Как следствие, если сейчас украинский беспилотник появляется в небе, он оперативно уничтожается.