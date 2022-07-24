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Ставка на турецкие дроны Bayraktar обернулась громким провалом для ВСУ

Ставка на турецкие дроны Bayraktar обернулась громким провалом для ВСУ
Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/globallookpress

Вооруженные силы Украины в первые недели спецоперации ВС РФ активно использовали беспилотники Bayraktar TB2, но теперь ситуация изменилась, сообщили венгерские аналитики Миклош Кевехази и Золтан Патаки.

В публикации для издания «ПолитРоссия» они отметили, что ставка на турецкие дроны обернулась громким провалом для ВСУ.

«Если в начале военных действий ударные беспилотники Bayraktar TB2 считались настоящим “чудо-оружием” ВСУ, то сейчас о них почти ничего не слышно», — говорится в публикации.

По мнению экспертов, ситуация связана с успехами российских военных, которые значительно увеличили эффективность работы систем радиоэлектронной борьбы и средств ПВО. Как следствие, если сейчас украинский беспилотник появляется в небе, он оперативно уничтожается.

вс рф ВСУ спецоперация Украина
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