Стас Садальский жестко ответил на слова Ахеджаковой о Сергее Гармаше

«”А мы в ужасе от Ахеджаковой”, — сказало мне сразу несколько артистов. — “Мы не понимаем, почему она делает заявление от лица всего театра? Это неправда во всем. И часть труппы желала бы как раз возвращение Сергея”. Кстати, я искренне желаю возвращения в некогда любимый мой “Современник” Сергея Гармаша», —написал актер в своем Telegram-канале.