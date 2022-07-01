Стас Садальский жестко ответил на слова Ахеджаковой о Сергее Гармаше

Актер Станислав Садальский раскритиковал высказывания советской и российской актрисы Лии Ахеджаковой про назначение Сергея Гармаша художественным руководителем театра «Современник».
Ранее Ахеджакова заявила, что и она, и вся труппа театра в ужасе от возвращения Гармаша на пост худрука. Садальский же заявил, что звезде «Служебного романа» не следует говорить от лица сразу всех коллег.
«”А мы в ужасе от Ахеджаковой”, — сказало мне сразу несколько артистов. — “Мы не понимаем, почему она делает заявление от лица всего театра? Это неправда во всем. И часть труппы желала бы как раз возвращение Сергея”. Кстати, я искренне желаю возвращения в некогда любимый мой “Современник” Сергея Гармаша», —написал актер в своем Telegram-канале.
«Народные Новости» ранее сообщали, что Ахеджаковой приписывали финансовую поддержку ВСУ и бегство из России, однако эта информация оказалась ложной и распространялась без ведома актрисы.