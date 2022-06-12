Стас Садальский сравнил Галкина в плавках с министром туризма Израиля

Актер Стас Садальский не смог оставить без внимания снимок с полуобнаженным Максимом Галкиным. Артист дополнил его похожим кадром министра туризма Израиля Йоэля Развозова.
Максим Галкин несколько дней назад опубликовал снимок с израильского пляжа, в кадре юморист позирует лишь в одних шортах. Поклонницы тут же отметили, что супруг Аллы Пугачевой находится в отличной физической форме.
Подобный снимок заинтересовал и Садальского. Артист не смог пройти мимо и решил обсудить Галкина в своем Telegram-канале. Актер приложил похожий снимок полуобнаженного Развозова и поинтересовался у поклонниц, чья форма лучше.
«Слева на израильском пляже Максим Галкин, справа — министр туризма Израиля Константин Развозов… А кто круче? Константин Развозов (он же Йоэль Развозов. — Прим. ред.) — известный в стране политик и спортсмен, активно защищающий интересы русскоязычных израильтян», — написал Садальский и прикрепил опрос.
По результат голосования победил Развозов. Большинство подписчиков Стаса Садальского заявили, что министр туризма выглядит лучше мужа Аллы Пугачевой.