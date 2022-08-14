Стас Садальский резко высказался в адрес Никиты Михалкова

Актер Стас Садальский негативно высказался в адрес режиссера Никиты Михалкова. Гневное сообщение он разместил в своем Telegram-канале.
Садальский регулярно комментирует поведение российских артистов. Примечательно, что его оценки не всегда носят комплиментарный характер.
На этот раз он раскритиковал действия Михалкова. Актер намекнул на лизоблюдство режиссера.
«Никита Сергеевич Михалков — верный продолжатель дела своего отца. Отец был человеком-флюгером, и сын придерживается той же линии поведения — поворачиваться туда, куда дует ветер времени. К сожалению, как ни хорош для меня актерски бы был Михалков, как ни убедителен, против фактов не попрешь», — высказался артист.
Садальский отметил, что Михалков больше не способен создавать кино. По его мнению, за последние годы сценарист ничего не сделал для кинематографа.