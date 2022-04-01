Стас Садальский рассказал о последних минутах жизни Людмилы Гурченко

«И вот, через пару часов после такой радостной победы — внезапный, трагический финал. Сережа говорит: сидели, обсуждали сценарий ее нового фильма, она пила чай, ела любимые бутерброды с сыром. А через минуту умерла. Чай еще не остыл, бутерброд недоеден, а человека нет! Страшно», — рассказал Садальский в соцсетях.