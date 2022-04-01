Стас Садальский рассказал о последних минутах жизни Людмилы Гурченко

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Актер и журналист Стас Садальский поделился воспоминаниями о последних часах жизни народной артистки Людмилы Гурченко в 11-ю годовщину ее смерти. Легенды советского кинематографа не стало 30 марта 2011 года в возрасте 75 лет.
Садальский вспомнил слова шестого супруга актрисы, кинопродюсера Сергея Сенина. С ним Людмила Гурченко прожила в браке 18 лет. Он же был рядом со знаменитостью в последние минуты ее жизни.
Журналист привел рассказ вдовца о резком улучшении самочувствия артистки в день ее смерти. До 30 марта 2011 года актриса была прикована к постели из-за перелома шейки бедра, но незадолго до кончины встала и начала планировать предстоящие творческие проекты.
«И вот, через пару часов после такой радостной победы — внезапный, трагический финал. Сережа говорит: сидели, обсуждали сценарий ее нового фильма, она пила чай, ела любимые бутерброды с сыром. А через минуту умерла. Чай еще не остыл, бутерброд недоеден, а человека нет! Страшно», — рассказал Садальский в соцсетях.
Заслуженный артист добавил, что даже по прошествию стольких лет не может поверить в смерть своей выдающейся коллеги. Он также выразил благодарность Сенину, который после кончины Гурченко превратил их общую квартиру в посвященный ее творчеству музей.