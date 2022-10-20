Стас Барецкий считает, что Орбакайте может претендовать на наследство Моисеева

«Кристина как человек шоу-бизнеса, естественно, видит, что вокруг Бориса сейчас идет “движуха”. Я просто знаю такую вещь, что Кристина сейчас тоже может претендовать на его имущество, поэтому она и приехала», — высказался шоумен.