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Стас Барецкий считает, что Орбакайте может претендовать на наследство Моисеева

СМИ раскрыли неизвестные факты из биографии Бориса Моисеева
Global Look Press | Anton Belitsky/Russian Look

Шоумен Стас Барецкий прокомментировал появление певицы Кристины Орбакайте на могиле Бориса Моисеева. По его мнению, артистка может стать претенденткой на наследство покойного.

Барецкий убежден, что Орбакайте появилась на кладбище не спроста. Своим мнением он поделился в беседе с Пятым каналом.

«Кристина как человек шоу-бизнеса, естественно, видит, что вокруг Бориса сейчас идет “движуха”. Я просто знаю такую вещь, что Кристина сейчас тоже может претендовать на его имущество, поэтому она и приехала», — высказался шоумен.

Исполнитель хита «Голубая луна» скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Его тело было найдено в собственной квартире.

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