Стас Барецкий призвал Галкина выгнать Цискаридзе с Первого канала

Российский музыкант Стас Барецкий считает, что эфиры с Николаем Цискаридзе на Первом канале непростительно скучны.
Шоумен призвал юмориста Максима Галкина вернуться в Россию, чтобы сместить артиста балета с должности на телевидении. Об этом пишет портал Prozvezd.
«Я считаю, что Максиму нужно обязательно вернуться в Россию и выгнать Цискаридзе с Первого канала. Скучнее ведущего, чем Цискаридзе, я не видел. Он же не ведущий, он – танцор. Боится камеры, сидит, переживает», — посетовал Барецкий.
Он отметил, что именно гости «ведут» программу, а не ведущий. Для продолжения работы Галкина на российском ТВ юмористу нужно только извиниться перед соотечественниками, считает Барецкий.