Стас Барецкий призвал Галкина выгнать Цискаридзе с Первого канала

«Я считаю, что Максиму нужно обязательно вернуться в Россию и выгнать Цискаридзе с Первого канала. Скучнее ведущего, чем Цискаридзе, я не видел. Он же не ведущий, он – танцор. Боится камеры, сидит, переживает», — посетовал Барецкий.