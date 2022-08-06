Старые игры могут плохо работать на картах Arc. В Intel пояснили причину

У видеокарт Intel Arc есть проблемы с запуском старых игр — они будут работать, но медленнее, чем на аналогичных картах Nvidia/AMD. Как сообщается, в играх, которые созданы на базе графических API DirectX 11 и DirectX 9 возможно существенное падение частоты кадров. В компании это пояснили плохой оптимизацией игр под новые карты.





Представитель Intel Graphics Том Петерсен пояснил, что некоторые игры на DirectX 11 будут работать не хуже, чем на других картах, а вот иные могут тормозить. Предполагается, что это связано с особенностями драйверов видеокарт. Старые типы графических интерфейсов полагаются на драйвер GPU для управления памятью.

По словам Петерсена, Intel нужно больше времени на улучшение и оптимизацию видеокарт под игры. При этом он уточнил, что карты Intel работают совсем иначе, чем аналоги Nvidia.

Он также уточнил, что ускорители Arc были оптимизированы для игр, работающих на новых API DirectX 12 и Vulcan. К примеру, версия Shadow of the Tomb Raider на карте Intel Arc A770 выдавала порядка 80 FPS при использовании DX12. А на DX11 показатель упал до 40 FPS.

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