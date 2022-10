Стартовали продажи мощной версии планшета Huawei MateBook E Go

Компания Huawei начала сегодня продажи в Китае более производительной версии гибридного планшета Huawei MateBook E Go, представленного в начале сентября.





Дело в том, что Huawei представила MateBook E Go в двух вариациях – на основе платформы Qualcomm Snapdragon 8cx Gen2, а также более новой и производительной Snapdragon 8cx Gen3. Версия Huawei MateBook E Go Standard Edition на основе Snapdragon 8cx Gen2 начала продаваться в конце сентября. Теперь же стало возможно купить MateBook E Go Performance Edition с Snapdragon 8cx Gen3. Цена стартует от 739 долларов за версию с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ на SSD.





Среди прочих характеристик — 12-дюймовый экран с разрешением 2,5К (2560 х 1600 пикселей) и частотой обновления изображения 120 Гц, камеры на 8 и 13 Мп, поддержка стилуса, операционная система Windows 11 и до 12 часов автономной работы.