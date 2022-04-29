стартовала продажа имён «Россграма» для всех желающих

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Разработчики «Россграма», отечественного аналога Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), объявили об открытии бронирования имён в соцсети для всех желающих.





Имена могут бронировать как простые пользователи, так и компании. До запуска приложения эта услуга платная — доплатить придётся за возможность получить именно то имя, какое хочется, пока его не занял кто-то другой.





Цены стартуют от 10 тысяч рублей. Как отмечают разработчики, короткие популярные имена обойдутся в 25 тысяч рублей (таких есть всего 250 штук), а полные имена людей, такие как Ivan или Olga — 50 тысяч рублей. Для бизнеса предлагаются Premium-имена на основе аукциона — собственником станет тот, кто предложит лучшую цену.

Разработчики подчёркивают, что короткие имена открыты для бронирования только до 1 мая 2022 года включительно. Впоследствии выкупленное имя можно будет продать или подарить другому пользователю.

Запуск базовой версии «Россграма» запланирован на лето 2022 года.