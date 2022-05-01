Стартап из США запустил услуги криптоипотеки

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Американский финтех-стартап Milo с штаб-квартирой в Майами сообщил о запуске «криптоипотеки» под залог биткойна для покупки объектов недвижимости в США.





Кредит предлагается на сумму до 5 миллионов долл. США, при этом обеспечение кредита должно быть стопроцентным. Cтавка ипотеки составляет 3,95% годовых, а криптовалюта хранится в кастодиальных сервисах Gemini и Coinbase.

«Вместо продажи криптовалюты для оплаты первоначального взноса по ипотеке в фиате продукт позволяет использовать биткойн для инвестирования в недвижимость. Наша стратегия соответствует вашей — продолжать ходлить», — заявляется на сайте компании.

Финтех-стартап обещает, что процесс оформления их услуг быстрее, чем традиционная заявка на ипотеку. Платежи также можно погашать с помощью стейблкоинов, а от клиентов не требуют наличия кредитной оценки FICO. При этом факт наличия криптовалюты считается достаточным для обеспечения кредитоспособности.

В Milo открыли запись в список ожидания. Услуга станет доступна «в ближайшие месяцы». В рамках раннего доступа цифровой банк выдал уже несколько ипотечных кредитов.

Другое ипотечное подразделение компании, не связанное с криптовалютами, удовлетворило заявки на «миллионы долларов» от резидентов 63 различных стран.

Напомним, что ранее, «динозавр» финансового рынка Goldman Sachs также выдал первый кредит с обеспечением в криптовалюте.