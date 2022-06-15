Старт юбилейного ПМЭФ-2022: как прошел первый день Петербургского международного экономического форума

Юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начал свою работу в Северной столице. В этом году Санкт-Петербург принимает гостей мероприятия в 25-й раз и будет проходить с 15 по 18 июня. Специальный корреспондент «Народных Новостей», входящих в Медиагруппу «Патриот», посетил первый день ПМЭФ и рассказал, как участники форума встретили своих гостей.