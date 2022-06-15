Старт юбилейного ПМЭФ-2022: как прошел первый день Петербургского международного экономического форума

Юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начал свою работу в Северной столице. В этом году Санкт-Петербург принимает гостей мероприятия в 25-й раз и будет проходить с 15 по 18 июня. Специальный корреспондент «Народных Новостей», входящих в Медиагруппу «Патриот», посетил первый день ПМЭФ и рассказал, как участники форума встретили своих гостей.
В 2022 году главной темой ПМЭФ стал поиск новых возможностей в изменившемся мире. Девиз мероприятия – «Новый мир – новые возможности». В нем примут участие представители более 90 стран. Основная деловая программа разделена на четыре тематических направления: глобальная и российская экономика, социальная, технологическая повестка, развитие человеческого потенциала. Также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.
Первый день ПМЭФ, стартовавший 15 июня, успел удивить и порадовать своих гостей.
Специальный корреспондент изучил стенд компании «Мегалайн», посвященный концепции развития проекта «Горская». Он подробно рассказывает о предстоящем появлении территории, которая позволит превратить Петербург в российскую столицу IT-индустрии. О концепции развития «Горской» рассказала представитель «Мегалайна» Елена Прозорова.
Она отметила, что многофункциональный комплекс, включающий в себя как транспортно-логистические объекты, так и объекты IT-индустрии, IT-деревню, и объекты туристической и сервисной инфраструктуры будет создан исключительно за счет частных инвестиций. А реализация проекта позволит обеспечить более 17 тысяч петербуржцев рабочими местами.
Вместе с тем спецкор НН успел пообщаться с министром экономического развития Республики Крым Дмитрием Шеряко. Государственный деятель отметил, что Крым ежегодно представляет свой экономический потенциал на площадках петербургского форума.
По словам Шеряко, быстрые темпы развития полуострова связаны не только с федеральной поддержкой, но и с привлечением частных инвестиций. Так, их объем за восемь лет превысил отметку в 700 млрд рублей.
«Создан отдельный порядок по привлечению инвестиций: предоставление в аренду без торгов земельных участков и объектов недвижимого имущества. Этот механизм доказал свою эффективность. По нему работают более 230 инвестиционных проектов. Привлечено 200 млрд рублей инвестиций в экономику региона. С 2014 года привлечено более 700 млрд рублей внебюджетных инвестиций», — заявил Шеряко.
Частично крымскую экономику поддерживают и иностранные партнеры, продолжил министр. Для этого ведется активная работа.
При этом, после «крымской весны» полуостров открыл новую страницу в своем развитии, получив мощнейшее ускорение в составе России.
О достижениях в улучшении жизни жителей Донбасса корреспонденту НН рассказал руководитель федерального штаба по оказанию гуманитарной помощи республикам (ЛДНР) «Мы вместе», заместитель руководителя исполкома российского «Народного Фронта» Борис Подольный.
Он отметил, что штаб предоставил свой стенд в качестве площадки для сотрудничества властей России и Донбасса. Так, с 16 июня главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник на данном стенде будут подписывать соглашения с регионами РФ, с министерствами взаимодействий. Тут же представители бизнеса Донбасса будут подписывать соглашения с корпоративными структурами России.
Он также сообщил, что фонд «Мы вместе» в рамках ПМЭФ ведет активное взаимодействие с другими участниками форума, что помогает постепенно улучшать уровень жизни республик.
«Буквально сегодня к нам подходили представители общероссийской организации «Здоровое отечество». С ними состоялись переговоры, итогом которых станет подписание договора. С данной организацией мы уже были знакомы, так как вместе ездили в республики», — объяснил собеседник НН.
Также специальный корреспондент «Народных Новостей» посетил площадку Минспорта. Стало известно, что в этом год очередной форум «Россия — спортивная страна» пройдет в Кузбассе. Поэтому мероприятие представляют организаторы из этого города.
Как сообщила представитель площадки Министерства спорта Российской Федерации на ПМЭФ-2022, в текущем году Кузбасс станет огромной площадкой для форума «Россия — спортивная держава». Кроме того, будет задействовано пять площадок, панельные дискуссии о развитии спорта в РФ, развитии наших спортивных курортов, например, горнолыжного центра Шерегеш.
По ее словам, в перспективе центр Шерегеш должен стать всесезонным. Уже в этом году там пройдут соревнования по плаванию на открытой воде, по маунтинбайку.
«Это станет завершением большого мотопробега «Донбасс-Кузбасс» при участии «Ночных волков». Будет и велопробег, единоборства, детские виды спорта. Будет и синхронное плавание. Сейчас в Кузбасс очень активно инвестируют: за последние три года открыто рекордное количество спортивных центров. Во всех мы будем проводить соревнования», — заявила представитель площадки Минспорта РФ на ПМЭФ.
Идея многокилометрового пробега из Донбасса в Кузбасс возникла неслучайно. Организаторы вдохновлялись подвигом предков-горняков, которые более 85 лет назад преодолели 4500 км на лыжах.
Помимо этого, корреспондент «Народных Новостей» пообщался с заместителем исполнительного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Александрой Коновченко. Она объяснила, почему интерес россиян к истории так вырос за последние несколько лет. Она также рассказала, какие новые уникальные проекты представит организация в ближайшем будущем.
«Мы презентуем свою издательскую деятельность, большие патриотические проекты: форумы, поисковые экспедиции, фильмы. Пытаемся максимально представить общественности нашу деятельность, познакомить с ней людей», — сказала Александра Коновченко.
Помимо этого, спецкору НН удалось пообщаться с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Темой диалога стал грядущий визит в Киев лидеров стран Евросоюза. Дипломат подчеркнула, что слова западных политиков о желании «скорейшего мира» на Украине не соответствуют их действиям: Европа и США продолжают накачивать ВСУ оружием, лишь накаляя обстановку.
«Это выглядит как паническая атака Запада, которая приходит к абсолютной разноголосице, алогичности и противоречивости их заявлений», — констатировала Захарова.
Напомним, ПМЭФ проходит ежегодно начиная с 1997 года. С 2005 года он проводится под патронатом и при участии президента России. Среди участников — главы государств и правительств, руководители крупнейших компаний, ведущие мировые эксперты, представители научных кругов.
Президент России Владимир Путин традиционно примет участие в ПМЭФ и выступит на пленарной сессии 17 июня. Кроме того, российский лидер встретится с военными корреспондентами, руководителями информационных подразделений и главредами СМИ, с которыми обсудит ход специальной военной операции на Украине.