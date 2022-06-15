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Старт юбилейного ПМЭФ-2022: как прошел первый день Петербургского международного экономического форума

Старт юбилейного ПМЭФ-2022: как прошел первый день Петербургского международного экономического форума
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022

Юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) начал свою работу в Северной столице. В этом году Санкт-Петербург принимает гостей мероприятия в 25-й раз и будет проходить с 15 по 18 июня. Специальный корреспондент «Народных Новостей», входящих в Медиагруппу «Патриот», посетил первый день ПМЭФ и рассказал, как участники форума встретили своих гостей.

Народные Новости / Руслан Тимербаев / ПМЭФ-2022.
Народные Новости / Руслан Тимербаев / ПМЭФ-2022.
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022

В 2022 году главной темой ПМЭФ стал поиск новых возможностей в изменившемся мире. Девиз мероприятия – «Новый мир – новые возможности». В нем примут участие представители более 90 стран. Основная деловая программа разделена на четыре тематических направления: глобальная и российская экономика, социальная, технологическая повестка, развитие человеческого потенциала. Также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.

Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022

Первый день ПМЭФ, стартовавший 15 июня, успел удивить и порадовать своих гостей.

Специальный корреспондент изучил стенд компании «Мегалайн», посвященный концепции развития проекта «Горская». Он подробно рассказывает о предстоящем появлении территории, которая позволит превратить Петербург в российскую столицу IT-индустрии. О концепции развития «Горской» рассказала представитель «Мегалайна» Елена Прозорова.

Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022

Она отметила, что многофункциональный комплекс, включающий в себя как транспортно-логистические объекты, так и объекты IT-индустрии, IT-деревню, и объекты туристической и сервисной инфраструктуры будет создан исключительно за счет частных инвестиций. А реализация проекта позволит обеспечить более 17 тысяч петербуржцев рабочими местами.

Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022

Вместе с тем спецкор НН успел пообщаться с министром экономического развития Республики Крым Дмитрием Шеряко. Государственный деятель отметил, что Крым ежегодно представляет свой экономический потенциал на площадках петербургского форума.  

Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022

По словам Шеряко, быстрые темпы развития полуострова связаны не только с федеральной поддержкой, но и с привлечением частных инвестиций. Так, их объем за восемь лет превысил отметку в 700 млрд рублей.

«Создан отдельный порядок по привлечению инвестиций: предоставление в аренду без торгов земельных участков и объектов недвижимого имущества. Этот механизм доказал свою эффективность. По нему работают более 230 инвестиционных проектов. Привлечено 200 млрд рублей инвестиций в экономику региона. С 2014 года привлечено более 700 млрд рублей внебюджетных инвестиций», — заявил Шеряко.

Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022

Частично крымскую экономику поддерживают и иностранные партнеры, продолжил министр. Для этого ведется активная работа.

При этом, после «крымской весны» полуостров открыл новую страницу в своем развитии, получив мощнейшее ускорение в составе России.

Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022

О достижениях в улучшении жизни жителей Донбасса корреспонденту НН рассказал руководитель федерального штаба по оказанию гуманитарной помощи республикам (ЛДНР) «Мы вместе», заместитель руководителя исполкома российского «Народного Фронта» Борис Подольный.

Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022

Он отметил, что штаб предоставил свой стенд в качестве площадки для сотрудничества властей России и Донбасса. Так, с 16 июня главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник на данном стенде будут подписывать соглашения с регионами РФ, с министерствами взаимодействий. Тут же представители бизнеса Донбасса будут подписывать соглашения с корпоративными структурами России.

Он также сообщил, что фонд «Мы вместе» в рамках ПМЭФ ведет активное взаимодействие с другими участниками форума, что помогает постепенно улучшать уровень жизни республик.

«Буквально сегодня к нам подходили представители общероссийской организации «Здоровое отечество». С ними состоялись переговоры, итогом которых станет подписание договора. С данной организацией мы уже были знакомы, так как вместе ездили в республики», — объяснил собеседник НН. 

Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022

Также специальный корреспондент «Народных Новостей» посетил площадку Минспорта. Стало известно, что в этом год очередной форум «Россия — спортивная страна» пройдет в Кузбассе. Поэтому мероприятие представляют организаторы из этого города.

Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022

Как сообщила представитель площадки Министерства спорта Российской Федерации на ПМЭФ-2022, в текущем году Кузбасс станет огромной площадкой для форума «Россия — спортивная держава». Кроме того, будет задействовано пять площадок, панельные дискуссии о развитии спорта в РФ, развитии наших спортивных курортов, например, горнолыжного центра Шерегеш.

Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022

По ее словам, в перспективе центр Шерегеш должен стать всесезонным. Уже в этом году там пройдут соревнования по плаванию на открытой воде, по маунтинбайку.

«Это станет завершением большого мотопробега «Донбасс-Кузбасс» при участии «Ночных волков». Будет и велопробег, единоборства, детские виды спорта. Будет и синхронное плавание. Сейчас в Кузбасс очень активно инвестируют: за последние три года открыто рекордное количество спортивных центров. Во всех мы будем проводить соревнования», — заявила представитель площадки Минспорта РФ на ПМЭФ.

Идея многокилометрового пробега из Донбасса в Кузбасс возникла неслучайно. Организаторы вдохновлялись подвигом предков-горняков, которые более 85 лет назад преодолели 4500 км на лыжах.

Помимо этого, корреспондент «Народных Новостей» пообщался с заместителем исполнительного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Александрой Коновченко. Она объяснила, почему интерес россиян к истории так вырос за последние несколько лет. Она также рассказала, какие новые уникальные проекты представит организация в ближайшем будущем.

Народные Новости/Руслан Тимербаев/ПМЭФ-2022
Народные Новости/Руслан Тимербаев/ПМЭФ-2022

«Мы презентуем свою издательскую деятельность, большие патриотические проекты: форумы, поисковые экспедиции, фильмы. Пытаемся максимально представить общественности нашу деятельность, познакомить с ней людей», — сказала Александра Коновченко.

Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022

Помимо этого, спецкору НН удалось пообщаться с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Темой диалога стал грядущий визит в Киев лидеров стран Евросоюза. Дипломат подчеркнула, что слова западных политиков о желании «скорейшего мира» на Украине не соответствуют их действиям: Европа и США продолжают накачивать ВСУ оружием, лишь накаляя обстановку. 

Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022

«Это выглядит как паническая атака Запада, которая приходит к абсолютной разноголосице, алогичности и противоречивости их заявлений», — констатировала Захарова.

Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022

Напомним, ПМЭФ проходит ежегодно начиная с 1997 года. С 2005 года он проводится под патронатом и при участии президента России. Среди участников — главы государств и правительств, руководители крупнейших компаний, ведущие мировые эксперты, представители научных кругов.

Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022
Народные Новости / Руслан Тимербаев, ПМЭФ-2022

Президент России Владимир Путин традиционно примет участие в ПМЭФ и выступит на пленарной сессии 17 июня. Кроме того, российский лидер встретится с военными корреспондентами, руководителями информационных подразделений и главредами СМИ, с которыми обсудит ход специальной военной операции на Украине.

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