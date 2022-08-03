Старший внук Пугачевой поставил на уши всю деревню Грязь, устраивая громкие вечеринки в замке Галкина

«Внук Максима Галкина уже вовсю устраивает в замке дедушки вечеринки, командует его охранниками и дает распоряжения садовникам. Замок не заброшен, утверждают люди с негодованием. Там пир на весь мир и шум на всю округу», — цитирует Худякова портал BLITZ+.