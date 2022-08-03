Старший внук Пугачевой поставил на уши всю деревню Грязь, устраивая громкие вечеринки в замке Галкина

Экс-депутат Думы Роман Худяков утверждает, что замок сбежавшего Максима Галкина, который якобы был выставлен на продажу за 700 миллионов рублей, не пустует.
В своем микроблоге Худяков написал, что в поместье проходят вечеринки, которые устраивает старший внук Примадонны Никита Пресняков. Так, со слов политика, несмотря на огромную территорию поместья Галкина, внук Пугачевой Никита умудрился поставить всю деревню Грязь на уши.
«Внук Максима Галкина уже вовсю устраивает в замке дедушки вечеринки, командует его охранниками и дает распоряжения садовникам. Замок не заброшен, утверждают люди с негодованием. Там пир на весь мир и шум на всю округу», — цитирует Худякова портал BLITZ+.
При этом сам Никита Пресняков никак не комментирует данную информацию.
Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева практически сразу после начала спецоперации на Украине приняли решение покинуть Россию. Пара вместе с детьми проживает в Израиле на вилле, принадлежащей брату юмориста.