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    Старший матрос Леухин под вражеским огнем доставил боеприпасы на передовые позиции ВС РФ на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Старший матрос Леухин под вражеским огнем доставил боеприпасы на передовые позиции ВС РФ на Украине

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    Федеральное агентство новостей

    Минобороны России продолжает награждать военнослужащих ВС РФ,
    проявивших отвагу и мужество во время проведения спецоперации по
    демилитаризации и денацификации Украины.

    Так, старший матрос Максим Леухин в составе автомобильной
    колонны осуществлял доставку боеприпасов на передовые позиции российских
    военных, которые вели ожесточенные бои с превосходящими силами украинскими
    националистами.

    Колонна подверглась минометному обстрелу со стороны радикалов.
    Леухин профессионально и мужественно вывел машину из-под вражеских снарядов и
    своевременно доставил груз подразделениям ВС РФ.

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