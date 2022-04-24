Старший матрос Леухин под вражеским огнем доставил боеприпасы на передовые позиции ВС РФ на Украине

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Минобороны России продолжает награждать военнослужащих ВС РФ,
проявивших отвагу и мужество во время проведения спецоперации по
демилитаризации и денацификации Украины.
Так, старший матрос Максим Леухин в составе автомобильной
колонны осуществлял доставку боеприпасов на передовые позиции российских
военных, которые вели ожесточенные бои с превосходящими силами украинскими
националистами.
Колонна подверглась минометному обстрелу со стороны радикалов.
Леухин профессионально и мужественно вывел машину из-под вражеских снарядов и
своевременно доставил груз подразделениям ВС РФ.
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