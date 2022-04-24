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    Старшая дочь Григория Лепса вышла замуж за театрального режиссера

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Старшая дочь Григория Лепса вышла замуж за театрального режиссера

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    Звездные дети





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    Инга Лепс и Михаил Плутахин

    Инга Лепс, старшая дочь Григория Лепса от его первой жены Светланы Дубинской, вышла замуж — избранником девушки стал театральный актер и режиссер Михаил Плутахин.

    Инга Лепс и Михаил Плутахин

    Михаил Плутахин

    Будущих молодоженов свело общее призвание. Инга Лепс тоже стала актрисой, закончив Академию драматических искусств в Нью-Йорке. С Плутахиным она познакомилась во время работы над общим проектом в 2019 году.

    Инга Лепс и Михаил Плутахин

    Пышную свадьбу влюбленные устраивать не стали, церемония прошла в узком кругу родных и близких. На снимке с торжества, который Григорий Лепс опубликовал в соцсетях, среди гостей можно увидеть его вторую жену Анну Шаплыкову, а скоторой он развелся после 20 лет брака, и их общих детей — Еву, Николь и Ивана.

    Гости на свадьбе Инги Лепс и Михаила Плутахина

    Напомним, что о разводе Лепса и Шаплыковой стало известно в декабре прошлого года. Тогда же в сети появились слухи о романе певца с телеведущей Юлией Барановской.


    PetelinaОльга Петелина


    Фото
    Соцсети


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