Старшая дочь Григория Лепса вышла замуж за театрального режиссера

Инга Лепс и Михаил Плутахин

Инга Лепс, старшая дочь Григория Лепса от его первой жены Светланы Дубинской, вышла замуж — избранником девушки стал театральный актер и режиссер Михаил Плутахин.

Будущих молодоженов свело общее призвание. Инга Лепс тоже стала актрисой, закончив Академию драматических искусств в Нью-Йорке. С Плутахиным она познакомилась во время работы над общим проектом в 2019 году.

Пышную свадьбу влюбленные устраивать не стали, церемония прошла в узком кругу родных и близких. На снимке с торжества, который Григорий Лепс опубликовал в соцсетях, среди гостей можно увидеть его вторую жену Анну Шаплыкову, а скоторой он развелся после 20 лет брака, и их общих детей — Еву, Николь и Ивана.

Напомним, что о разводе Лепса и Шаплыковой стало известно в декабре прошлого года. Тогда же в сети появились слухи о романе певца с телеведущей Юлией Барановской.