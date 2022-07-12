Старшая дочь Эдди Мерфи вышла замуж. Актер станцевал на ее свадьбе

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]
Бри Мерфи и Майкл Ксавьер
Старшая дочь Эдди Мерфи, Бри, вышла замуж за актера Майкла Ксавьера. Невеста выбрала для церемонии кружевное платье с открытыми плечами и длинными рукавами.
Майкл Ксавьер и Бри Мерфи
Бри Мерфи с родителями
61-летний Эдди Мерфи сам отвел дочь к алтарю и станцевал с ней. Видео с танцем Бри опубликовала в сторис в инстаграме*, подписав его: “Папина девочка”.
Эдди Мерфи танцует с дочерью
На свадьбе, которая состоялась в особняке в Беверли-Хиллз, присутствовало около 250 гостей. Официальным фотографом на свадьбе Бри стал Джон Солано, фотографии которого разошлись по инстаграму*.
Бри — старшая дочь Эдди Мерфи и Николь Митчелл. Всего у оскароносного актера десять детей. Так, у него пятеро детей от Митчелл: Бри, Майлс, Шэйн, Зола и Белла. Кроме того, у актера есть двое взрослых сыновей от предыдущих отношений, Эрик и Кристиан, а также дочь Энджел Айрис от романа с британской певицей, экс-участницей Spice Girls Мелани Браун. Также у него есть двое детей от актрисы Пейдж Батчер.
*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией
Источник
People
Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)
Фото
John Solano Photography