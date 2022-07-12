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Старшая дочь Эдди Мерфи вышла замуж. Актер станцевал на ее свадьбе

Старшая дочь Эдди Мерфи вышла замуж. Актер станцевал на ее свадьбе

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Звездные дети





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Бри Мерфи и Майкл Ксавьер

Старшая дочь Эдди Мерфи, Бри, вышла замуж за актера Майкла Ксавьера. Невеста выбрала для церемонии кружевное платье с открытыми плечами и длинными рукавами.

Майкл Ксавьер и Бри Мерфи
Майкл Ксавьер и Бри Мерфи Бри Мерфи с родителями
Бри Мерфи с родителями

61-летний Эдди Мерфи сам отвел дочь к алтарю и станцевал с ней. Видео с танцем Бри опубликовала в сторис в инстаграме*, подписав его: “Папина девочка”.

Эдди Мерфи танцует с дочерью
Эдди Мерфи танцует с дочерью

На свадьбе, которая состоялась в особняке в Беверли-Хиллз, присутствовало около 250 гостей. Официальным фотографом на свадьбе Бри стал Джон Солано, фотографии которого разошлись по инстаграму*.

Бри — старшая дочь Эдди Мерфи и Николь Митчелл. Всего у оскароносного актера десять детей. Так, у него пятеро детей от Митчелл: Бри, Майлс, Шэйн, Зола и Белла. Кроме того, у актера есть двое взрослых сыновей от предыдущих отношений, Эрик и Кристиан, а также дочь Энджел Айрис от романа с британской певицей, экс-участницей Spice Girls Мелани Браун. Также у него есть двое детей от актрисы Пейдж Батчер.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


xeniasmirnovaКсения Смирнова


Источник
People


Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


Фото
John Solano Photography


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