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Старовойт сообщил о последствиях обстрела поселка Теткино со стороны ВСУ

Старовойт сообщил о последствиях обстрела поселка Теткино со стороны ВСУ
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Поселок Теткино в Курской области ранее подвергся обстрелу со стороны ВСУ. О последствиях происшествия сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Всего боевики выпустили порядка 20 снарядов. Обстрел осуществлялся с использованием минометов. Пострадавших или погибших нет, однако повреждены несколько жилых домов.

«Больше 20 прилетов зафиксировано сегодня во время утреннего минометного обстрела поселка Теткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет», — написал Старовойт в Telegram-канале.

Обстрел спровоцировал несколько возгораний. Владельцы поврежденной недвижимости получат всю необходимую помощь.

ВСУ курская область обстрел последствия
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