Старовойт сообщил о последствиях обстрела поселка Теткино со стороны ВСУ

«Больше 20 прилетов зафиксировано сегодня во время утреннего минометного обстрела поселка Теткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет», — написал Старовойт в Telegram-канале.

Всего боевики выпустили порядка 20 снарядов. Обстрел осуществлялся с использованием минометов. Пострадавших или погибших нет, однако повреждены несколько жилых домов.

Поселок Теткино в Курской области ранее подвергся обстрелу со стороны ВСУ. О последствиях происшествия сообщил губернатор региона Роман Старовойт.