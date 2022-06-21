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Старовойт: Курская область планирует проложить водовод в Первомайский район ДНР

Старовойт: Курская область планирует проложить водовод в Первомайский район ДНР
globallookpress/Kremlin Pool

Новый водовод из Бердянска Запорожской области Украины будет проведен в Первомайский район Донецкой Народной Республики. Его построят власти Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Мера позволит обеспечить людей водой из Днепра, передает РИА Новости. На данный момент проект детально не прорабатывался – он требует больших затрат и времени.

«Там бассейн реки Днепр с пресной водой, пока же вода в районе привозная или опресненная техническая», – отметил губернатор.

На данный момент Курская область продолжает оказывать помощь Первомайскому району. Местные жители уже получили поддержку более чем на 1,1 миллиона рублей.

ДНР курская область роман старовойт
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