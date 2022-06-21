Старовойт: Курская область планирует проложить водовод в Первомайский район ДНР

На данный момент Курская область продолжает оказывать помощь Первомайскому району. Местные жители уже получили поддержку более чем на 1,1 миллиона рублей.

«Там бассейн реки Днепр с пресной водой, пока же вода в районе привозная или опресненная техническая», – отметил губернатор.

Мера позволит обеспечить людей водой из Днепра, передает РИА Новости . На данный момент проект детально не прорабатывался – он требует больших затрат и времени.

Новый водовод из Бердянска Запорожской области Украины будет проведен в Первомайский район Донецкой Народной Республики. Его построят власти Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт.