StarHit: Первый канал заменит Максима Галкина в шоу “Сегодня вечером”

Максим Галкин в шоу “Сегодня вечером”

Первый канал заменит Максима Галкина, который уехал в Израиль на фоне конфликта на Украине, в шоу “Сегодня вечером”. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источник. Передача вернется в эфир уже в мае после нескольких месяцев вынужденной паузы.

Большинству сотрудников передачи до последнего ничего не рассказывали, как и приглашенным на запись звездам. Потенциальных кандидатов на замену Максиму на данный момент несколько, судя по всему, будут выбирать в процессе — кто лучше впишется. Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова и других. Возможно, вернется формат с двумя или вообще несколькими ведущими, — рассказал инсайдер изданию.

В пресс-службе Первого канала вопрос с ведущим прокомментировать отказались и предложили следить за эфирами. У Максима Галкина на Первом канале есть еще одно шоу, “Лучше всех”, судьба которого пока не известна.

Максим Галкин практически с самого начала военной спецоперации России на Украине резко критикует действия российских властей и призывает остановить кровопролитие. На фоне конфликта на Украине Максим Галкин и Алла Пугачева одними из первых покинули Россию и уехали в Израиль вместе с детьми. Как рассказала Пугачева, они отправились в отпуск, однако затем в сети появились слухи, что они ищут там жилье и школу для детей. Сейчас у Максима Галкина уже запланирован концертный тур по Израилю, пара ведет переговоры о съемках в местном реалити-шоу.

Ранее актер пожаловался на отсутствие работы в России и отмену концертов из-за его позиции по военной спецоперации РФ на Украине. Его пост прокомментировала Ксения Собчак, которая предположила, что Галкин и Пугачева не собираются возвращаться в Россию, поскольку своими словами актер “сжигает мосты”.