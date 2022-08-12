StarHit: миллиардер Василий Клюкин проиграл суд против бывшей жены за особняк на Рублевке

Василий Клюкин и Анна Клюкина

Одинцовский суд Москвы отказал миллиардеру Василию Клюкину в удовлетворении его иска относительно особняка на Рублевке, где сейчас живет его бывшая жена Анна вместе с двумя детьми. Об этом сообщает издание StarHit.

Клюкин утверждал, что дом был куплен на алименты. По предположениям журналистов, он не сумел представить доказательства этого в суде. Оснований для лишения Анны дома и удовлетворения иска Клюкина нет, и суд согласился с нашей позицией. Подав этот и другие иски, Клюкин через своего представителя предлагал Анне оформить 45% дома на него в обмен на отказ от требований к бывшей супруге. Таким образом, на мой взгляд, поданный им якобы в интересах детей иск является ширмой, прикрывающей истинную цель — оказание давления на мою клиентку, — рассказал изданию адвокат Анны Филипп Рябченко.

Так, бизнесмен хотел аннулировать право женщины на коттедж и оформить его в равных долях на сына и дочь. Клюкин также намеревается отсудить у бывшей жены право опеки над двумя их детьми и обязать Анну выплачивать алименты. Представители Клюкина, в свою очередь, заявили, что Анна запрещала бывшему мужу встречаться с детьми.



Василий и Анна Клюкины с детьми

Ранее сама Анна рассказала в инстаграме*, что бывший муж обманом увез сына из дома и не дает ей видеться с ребенком. И опять я поверила, что В. Клюкин не опустится до этого. Я думала, что дно уже пробито. Итак, В. приехал за Колей, когда меня не было дома. Более того, Коля сам открыл ему калитку и впустил на частную территорию нашего дома. А до этого сын втихую собрал некоторые свои вещи. Пока не знаю, как именно, но Василий вышел на связь с моим старшим ребенком и пообещал отозвать все иски, если Николай будет жить с ним, — написала она.

Кроме того, она выставила на продажу все подарки своего мужа, поскольку ей были нужны деньги на адвокатов.

Анна Клюкина и сооснователь “Совкомбанка” Василий Клюкин прожили вместе 13 лет: о разводе пара объявила в прошлом году. Миллиардер Василий Клюкин оказался в центре внимания в 2013 году: он приобрел за 1,2 млн евро полет в космос в компании Леонардо ДиКаприо. В последнее время Клюкин занимается искусством.

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