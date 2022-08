Ремонт старой квартиры становится задачкой со звездочкой, когда дело доходит до видавших виды вещей. Не так-то просто рачительным владельцам распрощаться с добротной мебелью и сантехникой. Вид уже не тот, а качество на века! Тут на помощь придет смекалка, ведь многие принадлежности еще могут послужить на даче. Например, старая раковина.

Сдавать на металлолом жалко, а новый кухонный гарнитур требует современную мойку. Если вам знакома подобная ситуация, взгляните на идеи оформления старой раковины. Из нее можно сделать не только декоративную клумбу, но и вполне полезный мангал. Ниже вы найдете подробную инструкцию данного перевоплощения.

На что сгодиться старая раковина

Рукомойник в саду или возле дачного дома — полезна вещь. Удобно мыть руки после огородных работ, а также готовить закуски к шашлыку. Облагородить такой можно с помощью старых досок или поддонов.

Из старой раковины получится замечательный цветник. Водрузить его можно на старый стул, декоративные камни или ножку от умывальника. Особенно хорошо в такой клумбе смотрятся цветущие растения, но подойдут и суккуленты или даже мох.

©

Давно мечтали о фонтане, но не позволяет площадь участка? Перевоплотите старую раковину в водный уголок. Декор зависит от вашей фантазии, но советуем обратить внимание на обычные камни.

Как сделать мангал из старой раковины

Часто металлические раковины изготавливались сразу с панелью, которая крепилась к стене. Ее следует обрезать, оставив только саму раковину.

По периметру раковины следует сделать отверстия сверлом крупного размера. В зависимости от размера, должно получится по 4—5 с каждой стороны.

Затем следует поставить старую мойку на металлические ножки от стула. Вместо ножек сойдет и кирпичная кладка удобной высоты.





Надеемся, что наши идеи внесли долю вдохновения. Как видите, чудесные и практичные вещи можно создавать своими руками. Например, мебель из деревянных поддонов, о которой мы писали на днях.

The post Старая раковина: как дать ей вторую жизнь appeared first on Со Вкусом.