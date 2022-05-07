Star: США пытаются заставить Грецию передать Украине российские С-300 после отказа Турции

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После отказа турецких властей передать Киеву российские С-400, Вашингтон начал оказывать давление на Афины для передачи С-300 украинским войскам. Об этом сообщила турецкая газета Star, передает РИА Новости.
По информации источника, официальный представитель греческого правительства Яннис Иконому заявил, что Афины не собираются отправлять на Украину системы ПРО С-300 российского производства или иное вооружение.
Ранее Соединенные Штаты предложили турецким властям передать системы ПВО С-400, приобретенные в России, военным ВСУ. Уточняется, что сейчас американское правительство пытается найти ЗРК российского или советского производства по всему миру. Как считает Вашингтон, украинские военные могли бы использовать данные зенитно-ракетные комплексы для противодействия авиации и ракетам РФ.
Однако президент Турции Тайип Эрдоган дал Белому дому четкий ответ, заявив, что этот вопрос закрыт, и комплексы останутся собственностью страны.
Как сообщили обозреватели турецкой газеты, на данный момент «американцы оказывают давление на Грецию, чтобы она оказала военную помощь Киеву и отправила на Украину ЗРК С-300, которые находятся на вооружении греческих вооруженных сил».
Однако греческое правительство неоднократно подчеркивало, что уже оказала помощь Украине в пределах своих возможностей.
Отмечается, что Греция является одной из немногих стран НАТО, у располагающей российскими системы вооружения. Именно поэтому сейчас на Грецию оказывается давление, чтобы власти страны передали Киеву С-300, пишут турецкие журналисты.
Однако Афины дали четкий ответ Соединенным Штатам, заявив, что страна «находится под угрозой», сославшись на Турцию в качестве причины.