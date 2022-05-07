Star: США пытаются заставить Грецию передать Украине российские С-300 после отказа Турции

Ранее Соединенные Штаты предложили турецким властям передать системы ПВО С-400, приобретенные в России, военным ВСУ. Уточняется, что сейчас американское правительство пытается найти ЗРК российского или советского производства по всему миру. Как считает Вашингтон, украинские военные могли бы использовать данные зенитно-ракетные комплексы для противодействия авиации и ракетам РФ.