Star gazete: попытки ЕС лишить Россию дохода от нефти и газа обернулись фиаско

Кода западные страны вводили эмбарго на нефть и газ из России, они не учли, что являются не единственными потребителями ископаемого топлива. Российская Федерация смогла перенаправить свои поставки в страны Востока и Азии, увеличив при этом доход от продажи, так как цены на энергоносители в мире резко повысились.