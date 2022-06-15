Star gazete: попытки ЕС лишить Россию дохода от нефти и газа обернулись фиаско

Запад, вводя санкции для сокрушения российской экономики, потерпел фиаско, пишет турецкое издание Star gazete.
Кода западные страны вводили эмбарго на нефть и газ из России, они не учли, что являются не единственными потребителями ископаемого топлива. Российская Федерация смогла перенаправить свои поставки в страны Востока и Азии, увеличив при этом доход от продажи, так как цены на энергоносители в мире резко повысились.
«Планы Запада поставить Россию в затруднительное положение с помощью санкций рухнули под весом российских доходов от продажи нефти и природного газа», — пишут авторы статьи.
При этом не все страны ЕС отказались от использования российской нефти и газа, потому что их экономики точно рухнут без энергоресурсов из России. Венгрия заявила, что Евросоюзу нужно менять стратегию, в противном случае Европе придется очень трудно.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса. При этом западные страны отреагировали введением антироссийских санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многочисленные эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключили, что принятые меры не сумели оказать негативного влияния на экономику России.
Вместе с этим Россия стала принимать плату за газ в рублях от недружественных стран с 1 апреля, чтобы избавиться от необходимости вести расчеты в евро и долларах. Отказ от операций по оплате поставок в российской национальной валюте будет расцениваться как неисполнение обязательств по договору.