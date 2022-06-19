Станцию техобслуживания в Крыму снесут после резонанса с военными

Станция техобслуживания, где отказались обслуживать автомобиль военнослужащих, построена незаконно и будет снесена. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Ранее в соцсетях разошлось видео одного из военных, из которого стало понятно, что им отказали в ремонте колеса, якобы заявляя, что «военным не помогают». Владелец автосервиса в поселке Видное Красногвардейского района Крыма Вилен Сейтосманов позже сообщил, что сервис не может обслуживать грузовики.
Депутат Константинов пообещал разобраться с ситуацией. Теперь парламентарий сообщил РИА Новости, что в этом вопросе «поставлена точка».
«После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан ее снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство», – заявил Константинов.
Произошедшее послужит уроком горе-предпринимателю, подчеркнул глава крымского парламента. Бизнесмену Константинов посоветовал уехать из России, если он симпатизирует Украине.