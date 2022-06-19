Станцию техобслуживания в Крыму снесут после резонанса с военными

Ранее в соцсетях разошлось видео одного из военных, из которого стало понятно, что им отказали в ремонте колеса, якобы заявляя, что «военным не помогают». Владелец автосервиса в поселке Видное Красногвардейского района Крыма Вилен Сейтосманов позже сообщил, что сервис не может обслуживать грузовики.