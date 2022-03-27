«Становится только хуже»: британцы отказываются от отопления и еды из-за кризиса

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Стремительный рост цен на газ, бензин и продукты питания вызывает панику и недовольство у жителей Великобритании. Об этом говорится в материале телеканала Sky News.

Как сообщила социальная работница Дон Скофилд в интервью корреспондентам телеканала, принятые британскими властями в сложившейся ситуации меры поддержки не способны кардинально поменять экономическую и социальную картину. Она признала, что нововведения в госсистеме соцстрахования позволяют жителям Соединенного Королевства за год сэкономить порядка 300 фунтов стерлингов. Однако этого крайне мало, и кому-то все равно приходится делать выбор между покупкой еды и оплатой отопления.

«Это просто кошмар. <…> Кажется, как бы мы ни старались, ничего не добьемся, становится только хуже и хуже», – сокрушается Скофилд.

Недовольство по поводу текущей ситуации с ценами на энергоресурсы выражают и другие британцы. В частности, некоторые откровенно заявляют о невозможности оплачивать центральное отопление из-за высокой стоимости и винят руководство страны в недостаточных мерах поддержки. Предоставляемая Лондоном помощь сопоставима со стоимостью всего одного приема пищи средним чиновником.

Хуже всего то, отмечают сотрудники Sky News, что окончание кризиса в краткосрочной перспективе не предвидится. При этом затронет он каждого жителя Великобритании, а особенно сильный удар придется по самой бедной прослойке населения. Журналисты не исключают, что в следующем месяце ситуация еще больше усугубится, и призывают соотечественников запастись терпением.

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