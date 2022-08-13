Станислав Садальский неоднозначно поздравил с днем рождения актрису Анну Терехову

«Поздравляю Аннушку, продолжательницу рода. Помню, 25 августа юбилей у мамы! Сознаюсь, что глядя на тебя, не только меня, но и других мужчин распирает любопытство: кто рядом? Или кто будет? И какие будут еще дети!» — восхитился актер в соцсетях.