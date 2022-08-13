Станислав Садальский неоднозначно поздравил с днем рождения актрису Анну Терехову

Актер Станислав Садальский поздравил с днем рождения актрису Анну Терехову и задал ей вопрос о личной жизни.
Дочь звезды «Собаки на сене» Маргариты Тереховой 13 августа встретила свой 55-й день рождения. С круглой датой ее решил поздравить Садальский, причем неоднозначно.
«Поздравляю Аннушку, продолжательницу рода. Помню, 25 августа юбилей у мамы! Сознаюсь, что глядя на тебя, не только меня, но и других мужчин распирает любопытство: кто рядом? Или кто будет? И какие будут еще дети!» — восхитился актер в соцсетях.
По всей видимости, поздравление с днем рождения стало лишь поводом, чтобы разузнать у актрисы подробности ее личной жизни.