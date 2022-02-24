Станет изгоем: политолог Крутаков предрек побег Зеленского из Украины

Станет изгоем: политолог Крутаков предрек побег Зеленского из Украины Новости
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После произошедшего на Украине и в Донбассе президент Владимир Зеленский не сможет избежать отставки. Таким мнением поделился политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков в беседе с Lenta.Ru.

Политолог Леонид Крутаков подчеркнул, что в связи с последними событиями в регионе, отношение к Зеленскому в обществе резко ухудшилось. В скором времени президент может стать настоящим изгоем, предположил эксперт.

«Я думаю, на Украине ему места для жительства после всего произошедшего теперь не будет», — заявил Крутаков.

Станет изгоем: политолог Крутаков предрек побег Зеленского из Украины

В ночь на 24 февраля президент РФ выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».

Ранее «Народные Новости» писали, что экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал спецоперацию России в Донбассе решительным шагом, который принесет мир и справедливость на Украину.

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Донбасс Зеленский спецоперация украинский кризис
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