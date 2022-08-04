Стамбульский координационный центр одобрил выход кораблей с украинским зерном 5 августа

Всего планируется отправить три судна с украинским зерном. Сообщается, что корабли покинут порты Одессы и Черноморска 5 августа. При этом общий вес груза на всех трех суднах составит порядка 58 тысяч тонн зерна. Выход кораблей стал возможен благодаря соглашениям, подписанным между Россией, Украиной и Турцией в Стамбуле, пишет URA.RU.