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Стамбульский координационный центр одобрил выход кораблей с украинским зерном 5 августа

Стамбульский координационный центр одобрил выход кораблей с украинским зерном 5 августа
Pxhere.com

Несколько новых сухогрузов с украинским зерном в скором времени покинут территорию страны. Руководство Совместного координационного центра в Стамбуле одобрило выход кораблей.

Всего планируется отправить три судна с украинским зерном. Сообщается, что корабли покинут порты Одессы и Черноморска 5 августа. При этом общий вес груза на всех трех суднах составит порядка 58 тысяч тонн зерна. Выход кораблей стал возможен благодаря соглашениям, подписанным между Россией, Украиной и Турцией в Стамбуле, пишет URA.RU.

Ранее первый сухогруз с зерном из Одесского порта Украины прибыл в Стамбул. По данным «Царьграда», после проверки документов судно направят в Ливан.

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RusNewsToday24
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