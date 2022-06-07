Стало только хуже: Леонков заявил, что Россия лишила смысла поставки западного оружия для ВСУ

Леонков в программе «Большая игра» высказался о военных неудачах ВСУ: эта тема буквально расколола стан западных партнеров Киева на два лагеря, считает эксперт. Одни деятели призывают и дальше накачивать Киев оружием, другие подходят к вопросу куда более прагматично. Эксперт считает, что Украина не способна с толком использовать западное оружие и не в силах преломить ситуацию в свою пользу. Кроме того, ВСУ испытывают большие трудности с цепочкой поставок.