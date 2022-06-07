Стало только хуже: Леонков заявил, что Россия лишила смысла поставки западного оружия для ВСУ

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что поставки западного оружия на Украину не помогут ВСУ добиться успехов, и это понимает даже командование Североатлантического альянса.
Леонков в программе «Большая игра» высказался о военных неудачах ВСУ: эта тема буквально расколола стан западных партнеров Киева на два лагеря, считает эксперт. Одни деятели призывают и дальше накачивать Киев оружием, другие подходят к вопросу куда более прагматично. Эксперт считает, что Украина не способна с толком использовать западное оружие и не в силах преломить ситуацию в свою пользу. Кроме того, ВСУ испытывают большие трудности с цепочкой поставок.
«Поставки сталкиваются с множеством трудностей. Железнодорожный транспорт – проблема, потому что русские постоянно разрушают его инфраструктуру, наносят удары по тяговым подстанциям и узловым станциям. А чтобы гнать автомобильным транспортом, нужно предусмотреть целую цепочку заправок для трейлеров с военной техникой. Эти дефициты, о которых говорят военные специалисты, приводят к вопросам, есть ли вообще смысл поставлять оружие», — рассказал Леонков.
Эксперт отметил, что киевская власть несколько месяцев пыталась убедить западных партнеров в переломе ситуации, но как только начались поставки оружия НАТО, деятелям Альянса стало ясно — успехи на Украине есть только у сил РФ и Донбасса, и для Киева ситуация стала только хуже.
«После заявлений о “перемоге” им увеличили пакет военной помощи, пошла техника НАТО. Что-то дошло, что-то не дошло, а изменений нет – изменения есть только в лучшую для нас сторону», — подытожил Леонков.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.