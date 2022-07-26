Стало известно о смерти солистки оперной труппы Большого театра Людмилы Герих

Бывшая солистка оперной труппы Большого театра Людмила Герих умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщило руководство учреждения.
Герих окончила Московскую госконсерваторию имени Чайковского в 1968 году. Спустя десять лет оперная певица стала лауреатом Международного конкурса вокалистов им. Беньямино Джильи в Италии и перешла в Большой театр.
«Руководство и коллектив театра с глубоким прискорбием сообщают, что на 82 году жизни умерла Людмила Александровна Герих (23.03.1941-26.07.2022), солистка оперной труппы Большого в 1976-90 гг», — говорится в сообщении.
Коллеги Герих вспоминают артистку как обладательницу красивого и глубокого сопрано. Руководство Большого театра позже сообщит дату и время прощания.
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