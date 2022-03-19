Стало известно о секретной операции ВВС США в небе Британии

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

Военно-воздушные силы США выполнили секретную миссию в воздушном пространстве над Великобританией. Такой информацией делится издание Mirror.

Как сообщают британские журналисты, два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortresses были замечены в небе над Глазго местными жителями. Их видели спустя несколько часов после того, как на авиабазу Королевских ВВС вернулся американский самолет-разведчик Lockheed U-2. Сотрудники Mirror не обладают достоверной информацией о целях этих полетов, однако предполагают, что авиация могла выполнять секретную операцию, так или иначе связанную с Украиной.

«Хотя неизвестно, участвует ли самолет-разведчик U-2 в операции, сам факт его присутствия во время продолжающегося кризиса в Украине примечателен», – приводит «ПолитРоссия» выдержку из статьи британского таблоида.

Отметим, что в Соединенном Королевстве полеты B-52H Stratofortresses и Lockheed U-2 наделали немало шума. Жители Шотландии и вовсе были ошарашены внезапным появлением двух стратегических бомбардировщиков ВВС США в небе над головой. Люди гадают насчет того, с чем связано появление этих самолетов. Точного ответна нет ни у кого.

Свой первый полет B-52H Stratofortresses совершил в 1952 году. Несмотря на солидный возраст, он и сегодня является основным стратегическим бомбардировщиком ВВС США. Самолет способен наносить удары разными видами ракет, в том числе с ядерной боеголовкой. В годы холодной войны США и НАТО использовали его для патрулирования воздушного пространства вблизи СССР и стран Варшавского договора. В настоящее время бомбардировщик нередко можно встретить по периметру России.

загрузка...