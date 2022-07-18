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Стало известно о разгромной для белорусских наемников встрече со спецназом ВС РФ

Стало известно о разгромной для белорусских наемников встрече со спецназом ВС РФ
Федеральное агентство новостей

Выжившие белорусские наемники рассказали военному корреспонденту Александру Коцу о боевом столкновении с российским спецназом. Наемникам необходимо было сдерживать ВС РФ на одном из направлений, недалеко от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Прибыв на линию соприкосновения вместе с грузинскими бойцами, белорусы решили продвинуться вперед, в результате чего оказались далеко от союзных сил, фактически оставшись в тылу российских войск.

Наемники столкнулись с российским спецназом в лесопосадках, когда бойцы ВС РФ готовились к атаке на НПЗ. После огневого боя на короткой дистанции — не более 15 метров, выжившие наемники сумели добраться до точки эвакуации, где их накрыло ударом артиллерии. После этого белорусы отошли на ближайшую высоту.

«Уже на высоте на нас выехала российская техника — танки, а также бронеавтомобили «Тигр». Техника была спрятана в «зеленке» и завелась, когда начался бой. После обстрелов из танка и пулеметных очередей с «Тигров» у нас появились первые тяжелораненые. Эвакуировать их оттуда не было никакой возможности, так как там открытая местность», — отметил белорусский наемник.

По его словам, российские войска превосходили наемников в силе в пять-десять раз.

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