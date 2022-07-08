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Стало известно о гибели горноспасателя на шахте в Кузбассе

Стало известно о гибели горноспасателя на шахте в Кузбассе
pxhere.com

Один из горноспасателей умер при поисковой операции на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Поисковая операция стартовала после землетрясения. Часть горной породы обрушилась в минувший вторник. Под завалами остался человек, на помощь которому и спешил горноспасатель.

«Умер сотрудник ВГСЧ (военизированной горноспасательной части – прим. ТАСС). Причина смерти устанавливается. Предварительно известно, что он почувствовал себя плохо во время поисково-спасательной операции», — говорится в сообщении источника.

По оценкам экспертов, завал может иметь длину больше 400 метров. Спасатели успели разобрать около семи метров. Поисковые работы продолжаются.

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