Стало известно о гибели горноспасателя на шахте в Кузбассе

Один из горноспасателей умер при поисковой операции на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Поисковая операция стартовала после землетрясения. Часть горной породы обрушилась в минувший вторник. Под завалами остался человек, на помощь которому и спешил горноспасатель.
«Умер сотрудник ВГСЧ (военизированной горноспасательной части – прим. ТАСС). Причина смерти устанавливается. Предварительно известно, что он почувствовал себя плохо во время поисково-спасательной операции», — говорится в сообщении источника.
По оценкам экспертов, завал может иметь длину больше 400 метров. Спасатели успели разобрать около семи метров. Поисковые работы продолжаются.