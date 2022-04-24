Стало известно, кто скрывался в костюме Мухомора на шоу «Маска»

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Телезрители 24 апреля с интересом наблюдали за тем, как разворачивались события в одиннадцатом выпуске шоу «Маска». Для поклонников участника в костюме Мухомора эпизод завершился не лучшим образом.
Перед членами жюри в заключительной части выпуска стоял непростой выбор: поддержать Анубиса или Мухомора. И выбор был сделан не в пользу последнего.
Стоит отметить, что все судьи проекта верно угадали, кто именно выступал перед ними в костюме Мухомора. Этим участником оказался актер Евгений Дятлов.
«Я просто в таком каком-то внутреннем парении в течение всей передачи. Это было невероятное путешествие, удивительное испытание. Я пел песни, которые не мог исполнить ни при каких обстоятельствах», — высказался он.
Одиннадцатый выпуск «Маски» оказался примечательным и ввиду появления на сцене проекта двух приглашенных участников, одним из которых оказалась певица Алиса Мон.