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    Стало известно, кто скрывался в костюме Мухомора на шоу «Маска»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Стало известно, кто скрывался в костюме Мухомора на шоу «Маска»

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    НТВ/Prt Scr ШОУ МАСКА

    Телезрители 24 апреля с интересом наблюдали за тем, как разворачивались события в одиннадцатом выпуске шоу «Маска». Для поклонников участника в костюме Мухомора эпизод завершился не лучшим образом.

    Перед членами жюри в заключительной части выпуска стоял непростой выбор: поддержать Анубиса или Мухомора. И выбор был сделан не в пользу последнего.

    Стоит отметить, что все судьи проекта верно угадали, кто именно выступал перед ними в костюме Мухомора. Этим участником оказался актер Евгений Дятлов.

    «Я просто в таком каком-то внутреннем парении в течение всей передачи. Это было невероятное путешествие, удивительное испытание. Я пел песни, которые не мог исполнить ни при каких обстоятельствах», — высказался он.

    Одиннадцатый выпуск «Маски» оказался примечательным и ввиду появления на сцене проекта двух приглашенных участников, одним из которых оказалась певица Алиса Мон.

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