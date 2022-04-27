Стало известно, кто появится в спецвыпуске «Маска» к юбилею Киркорова

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Специальный выпуск «Маски», посвященный юбилею певца Филиппа Киркорова, выйдет 30 апреля. Поздравить короля российской эстрады придут новые герои, а также звезды прошлых сезонов музыкального шоу.
Киркоров уже третий год является бессменным судьей самого охраняемого проекта на телеканале НТВ. 30 апреля певец отметит свой 55-летний день рождения, в честь этого «Маска» подготовила праздничный выпуск перед финалом шоу.
Поздравить Киркорова придут сразу шесть новых персонажей, созданных по мотивам хитов именинника: Роза Чайная, Молодой Ангел, Мышь, Лунный гость, Огонь, а также герой в костюме Филиппа Киркорова.
Не забыли о юбилее Киркорова и звезды прошлых сезонов — Лев, Олень и Белый Орел появятся на «Маске», чтобы присоединиться к поздравлениям. Кроме того, юбиляр сам выйдет на сцену, облаченный в блестящий костюм с желто-фиолетовым оперением. Весь вечер участники и гости будут исполнять хиты Киркорова.