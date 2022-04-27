Стало известно, кто появится в спецвыпуске «Маска» к юбилею Киркорова

Не забыли о юбилее Киркорова и звезды прошлых сезонов — Лев, Олень и Белый Орел появятся на «Маске», чтобы присоединиться к поздравлениям. Кроме того, юбиляр сам выйдет на сцену, облаченный в блестящий костюм с желто-фиолетовым оперением. Весь вечер участники и гости будут исполнять хиты Киркорова.