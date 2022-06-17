Стало известно, кому выпала честь войти в состав первого экипажа космического корабля Boeing Starliner

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



NASA огласило состав экипажа, который отправится в первый пилотируемый полёт к Международной космической станции на корабле Boeing Starliner. Если всё пойдёт хорошо, то Starliner и Crew Dragon будут доставлять космонавтов к МКС попеременно.





Как сообщила пресс-служба NASA, командиром в ходе первых пилотируемых испытаний станет Барри Уилмор. Вместе с ним на орбиту отправится Сунита Уильямс, ей достанется роль пилота. Резервным участником миссии назначен Майк Финк. В случае необходимости он сможет заменить любого из основных членов экипажа.

В настоящее время специалисты проводят проверки и отладку всех систем, дата предстоящего полёта будет определена к концу июля. Как ожидается, после старта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) и стыковки с МКС, астронавты проведут на орбитальной станции около двух недель, а затем вернутся обратно на Землю. В случае успеха пилотируемого полёта доставлять астронавтов на МКС будут поочередно кораблями Boeing и SpaceX.

Масса Starliner, рассчитанного на экипаж из семи человек и автономный полёт продолжительностью 60 часов, составляет 13 тонн. Впервые он был запущен в беспилотном режиме к МКС 20 декабря 2019 года с авиабазы на мысе Канаверал. Стыковка с орбитальным комплексом планировалась на 22 декабря, однако из-за технических неполадок её отменили. В мае состоялся второй испытательный полёт, который, несмотря на возникшие в ходе миссии неполадки, завершился успехом.