Стало известно, когда выйдет новый Toyota Land Cruiser Prado

У Toyota довольно плотный план по анонсам новых моделей автомобилей на ближайший год. По данным издания Best Car, которое ссылается на собственные источники в сбытовой сети Toyota, уже в декабре текущего года будет представлен Toyota Prius нового, пятого поколения.

Легендарный гибрид представят в двух версиях: обычной и подзаряжаемой. Бензиновый двигатель с объемом 1,8 л останется, но кузов будет новым, и новой будет тяговая аккумуляторная батарея — с повышенной эффективностью. Возможно, увеличится и ее емкость.

Спустя несколько месяцев, в апреле 2023 года, появится минивэн Toyota Alphard четвертого поколения. Согласно слухам, длина его останется на прежнем уровне, около 5 метров, зато будут две гибридные силовые установки с ДВС объемом 2,4 и 2,5 литра.

Ну а летом 2023 года ждем новый Toyota Land Cruiser Prado – новое поколение автомобиля, который уже успел стать хитом в России (в своем сегменте, разумеется). Новый Prado останется рамным, получит брутальный дизайн (следует полагать, в духе Land Cruiser 300) и растянутую до 2840 мм колесную базу. За счет этого в салоне будет больше места, что особенно должны ощутить задние пассажиры.