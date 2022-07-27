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Стало известно, когда скандальный экс-посол Украины Мельник покинет Берлин

Стало известно, когда скандальный экс-посол Украины Мельник покинет Берлин
globallookpress.com/Michael Kappeler/dpa

Уволенный посол Украины в Берлине Андрей Мельник вернется на родину через две-три недели. Об этом дипломат рассказал журналистам немецкого издания Zeit.

Мельник уточнил, что его должность была для него работой мечты. Однако вместе с тем, экс-посол признал, что на данный момент стоит на распутье и не знает, чем займется в будущем, хотя «в Киеве есть несколько предложений».

Дипломат также высказался о громком скандале после того, как он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Гражданин Укрианы подчеркнул, что якобы сильно сожалеет о сделанном, однако назвал свои слова «шедшими от сердца».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Мельника 9 июля. Официальной причиной увольнения была названа плановая ротация.

Отметим, украинский дипломат нередко появлялся в гуще громких скандалов. При этом, Мельник не раз позволял себе резкие высказывания в адрес немецких властей. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи, осуждал Ангелу Меркель и некорректно высказывался о ее преемнике Олафе Шольце. 

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