Стало известно, как сложилась судьба Сергея Насибова после съемок в «Школьном вальсе»

Сыграв в фильме «Школьный вальс» 19-летнего студента Гошу, актер обрел популярность. Его стали приглашать в другие проекты и для участия в театральных спектаклях, однако в конце 80-х годов он неожиданно для поклонников завершил карьеру и отправился жить в США. Долгое время Насибов работал на стройке, потом продавал автомобили, а накопив деньги, открыл свой бизнес. Позже он смог купить особняк в Лос-Анджелесе и женился на русской эмигрантке.