Стало известно, как сложилась судьба Сергея Насибова после съемок в «Школьном вальсе»

Актер Сергей Насибов не смог получить значимые роли в кино после переезда в США.
Сыграв в фильме «Школьный вальс» 19-летнего студента Гошу, актер обрел популярность. Его стали приглашать в другие проекты и для участия в театральных спектаклях, однако в конце 80-х годов он неожиданно для поклонников завершил карьеру и отправился жить в США. Долгое время Насибов работал на стройке, потом продавал автомобили, а накопив деньги, открыл свой бизнес. Позже он смог купить особняк в Лос-Анджелесе и женился на русской эмигрантке.
Однако, несмотря на жизнь за границей, мужчина решил вернуться в Россию и снова попробовать силы в актерской профессии, но уже не смог повторить успех многолетней давности. На данный момент Насибов работает в Российском академическом молодежном театре и периодически снимается в кино, пишет «Культурология».