Стало известно, как сложилась карьера украинских звезд «Деревни дураков» после закрытия «Каламбура»

Украинский тележурнал «Каламбур» просуществовал с 1996 года по 2001 год. Вместе с ним в лета ушла «Деревня дураков». Рассказываем, как сложилась судьба у ее актеров.
Сергей Гладков, игравший в «Деревне дураков» клоуна с торчащими в разные стороны усами, участвовал в разных украинских проектах, но к широкой публике так и не пришел, передает BLITZ+.
Супруги Вадим Набоков и Татьяна Иванова, которые сыграли матроса и деревенскую женщину по-прежнему веселят зрителей в юмористических шоу и на театральных преставлениях, однако настолько же успешных проектов в их карьере не случилось.