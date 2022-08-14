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Стало известно, как сложилась карьера украинских звезд «Деревни дураков» после закрытия «Каламбура»

Стало известно, как сложилась карьера украинских звезд «Деревни дураков» после закрытия «Каламбура»
prt scr youtube.com/КАЛАМБУР

Украинский тележурнал «Каламбур» просуществовал с 1996 года по 2001 год. Вместе с ним в лета ушла «Деревня дураков». Рассказываем, как сложилась судьба у ее актеров.

Сергей Гладков, игравший в «Деревне дураков» клоуна с торчащими в разные стороны усами, участвовал в разных украинских проектах, но к широкой публике так и не пришел, передает BLITZ+.

Супруги Вадим Набоков и Татьяна Иванова, которые сыграли матроса и деревенскую женщину по-прежнему веселят зрителей в юмористических шоу и на театральных преставлениях, однако настолько же успешных проектов в их карьере не случилось.

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