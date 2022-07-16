Сталкинг в России: адвокаты и психологи рассказывают, что делать, если вас преследуют

На днях главный редактор Buro 24/7 Екатерина Дарма в своем телеграм-канале рассказала, что уже два года ее преследует сталкер. Журналистка не ожидала, что ее публикация вызовет такой общественный резонанс. Екатерина призналась, что была поражена количеству людей, у которых был такой же травмирующий опыт, — никто не застрахован от преследований ни в социальных сетях, ни в реальной жизни.

Прочитав историю Екатерины, вспомнили рассказы и других знаменитостей, оказавшихся в похожих ситуациях, а также поговорили с психологами и юристами, которые рассказали, что делать, если вас преследуют.

Еще в 2019 году о подобной ситуации рассказывала Божена Рынска.

Меня стала преследовать сетевая сумасшедшая. Эта баба переехала в Москву. Устроилась врачом в Блохинвальд. Одержимая мной сумасшедшая, которая ходит по пятам, и когда-нибудь у нее случится психопатический всполох, и все. Моей жизни действительно угрожает опасность. Пожалуйста, прочтите эту сагу. Чем большую публичность получит эта история, тем больше шансов, что я останусь живой и не покалеченной,

— написала тогда журналистка в фейсбуке*.

Актриса Екатерина Волкова в 2020-м рассказала о преследовании в сети: некий мужчина каждый день на протяжении года оставлял ей по 500 оскорбительных комментариев.

Он пишет мне гадкие сообщения, проклинает меня и людей в комментариях под моими постами. Сначала я не обращала внимания, потом заблокировала. На следующий день появился новый аккаунт, с которого продолжились угрозы, проклятия и оскорбления,

— писала Волкова.

Фигуристку Евгению Медведеву тоже на протяжении долгого времени преследовал незнакомец, он ходил за ней по пятам и даже посещал тренировки.

Когда мне исполнилось 18 лет, он пришел на каток и сказал: “Мне нужно полное опекунство над Женей Медведевой. Вот все документы, что я здоров. Мне нужно полное расписание и ее новый адрес”. И в итоге это оказался человек психически нездоровый, с пеной у рта. Это было очень страшно, и мама боялась,

— рассказывала Евгения в YouTube-шоу “Шляпа”.

Что говорят психологи

Сталкинг (от англ. to stalk — преследовать) — это форма насильственного поведения, которая включает в себя навязчивое внимание к другому человеку, слежку за ним, угрозы и приставания.

Такое поведение, конечно, характерно для лиц с психическими расстройствами. Хотя сталкинг как расстройство психики не квалифицируется,

— объясняет психолог, перинатальный психотерапевт, коуч ICF Арина Гребенева.

Со стороны преследователей это навязчивое поведение, переходящее в болезненное (депрессивное) состояние. У него есть собственный механизм возникновения и проявления. Как рассказывает эксперт, основная его цель — удовлетворить “бред любовного очарования”. Если у такого человека в анамнезе уже была детская история с психологическим насилием, то, скорее всего, он будет добиваться любви и внимания также через насилие. В психологии это называется “позитивное намерение”.

От такого “позитивного намерения” преследователь получает удовольствие и удовлетворение собственной потребности в любви и признании,

— добавляет Арина.

Как возникают такие расстройства

— биологические повреждения (лечение в виде таблеток и посещения психиатра);

— изменения в психике, например, вызванные проблемами с близостью с матерью.

Распространенное мнение, что преследователи — это психопаты. Это такой собирательный образ злодея из сериалов. На самом деле обычно люди, которые преследуют, в той или иной форме хотят отношений или эмоциональной близости. Это и отличает их от психопатов. А вот причины могут быть разные, например, психопатические отклонения (шизофрения). В мозгу что-то сломалось, и биохимия работает неправильно, у человека появляется альтернативное поведение: кто-то привидений видит, кто-то преследует. Есть люди без биологических отклонений. У них сложности с привязанностью и построением отношений. Часто у них в голове целый набор установок: “Мы созданы друг для друга”, “Она просто не понимает, мне нужно просто доказать и объяснить”, “Мы можем быть счастливы только вместе”. Эти мысли провоцирует то, что хочется. Когда у него не выходит, то начинаются циклы,

— говорит психолог Евгений Идзиковский.

Типичные циклы поведения сталкера как раз хорошо описала Екатерина Дарма: то нападение, то чувство вины, то симпатия. Все это вращается по бесконечному кругу.

Как себя вести

1. Относиться к угрозам серьезно. Жизнь показывает, что такие люди совершают преступления и насилие.

2. Если посмотреть на саму линию поведения, то, как правило, сталкер на самом деле хочет контроля над поведением жертвы, проявления эмоций. Поэтому важно не давать ему этого, везде блокировать и на улице не подавать вида.

3. Фиксировать все деяния сталкера, чтобы была доказательная база.

4. Не стесняться рассказать о сталкере друзьям, близким и знакомым, потому что это опасная ситуация.

5. Не показывать свой страх, не проявлять агрессию, потому что любые эмоции, включая негативные, подкрепляют поведение сумасшедшего.

Как бороться со сталкингом

Во многих странах есть законы, направленные против бытового преследования. Например, в США суд выдает “запретительный ордер” — после этого преследователь не может приближаться к жертве. Если сталкер его нарушит, то это уже будет считаться преступлением против государства, и преследователю будет грозить тюремное заключение.

Что касается России, то наше государство практически не решает проблему сталкинга. Отдельного закона, который позволял бы обезопасить жертв, в РФ нет.

Есть ряд норм в Гражданском и Уголовном кодексе. Такую линию поведения закон не воспринимает как единую, а позволяет рассматривать лишь отдельные эпизоды как самостоятельные деяния. Поэтому и защиту здесь можно получить, если все разбить на мелкие кусочки,

— объясняет адвокат Алексей Огородников.

То же касается угроз жизни и здоровью: это статья 119 УК РФ, и наказание в таком случае может быть от обязательных работ длительностью до 480 часов до лишения свободы на срок до двух лет.

Слежка, в том числе через социальные сети, и распространение сведений, которые составляют личную или семейную тайну, могут быть классифицированы как нарушение неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК РФ). Такое преступление наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или же в размере зарплаты за срок до 18 месяцев, а то и вовсе заключением на срок до двух лет.

Эксперт отмечает, что “прижатие” сталкера законом в одном отдельно взятом случае может сделать невозможным его дальнейшую деятельность. Поэтому отказываться от такой возможности не стоит, нужно собирать доказательства: угрожающие письма, скрины из соцсетей и свидетельства очевидцев. Записывайте разговоры на диктофон и снимайте преследователя на видео, если он пытается приблизиться к вам. Обязательно фиксируйте дату, время и место каждого инцидента.

В качестве помощника нужен специальный человек (возможно, адвокат), так как часто правоохранительные органы пострадавшего просто отфутболивают. Пока, как говорят, трупа не будет — власти не отреагируют,

— добавляет Алексей.

Также сталкера можно привлечь по ряду административных статей: статье 5.61 КоАП РФ “Оскорбление”, статье 7.17 КоАП РФ “Уничтожение или повреждение чужого имущества” и статье 20.1 КоАП РФ “Мелкое хулиганство”.

Как действовать

Для начала нужно написать заявление о преступлении в полицию, указав в нем, что вы такие угрозы воспринимаете реально и опасаетесь за свою жизнь и здоровье. Тогда начнется хотя бы проверка, а сталкера допросят официально. Потом может прийти отказной материал, но тем не менее это все будет учитываться в дальнейшем,

— говорит юрист.

Подать заявление можно в окошко дежурной части лично или отправить по почте заказным письмом. В первом случае всегда требуйте у дежурного талон-уведомление с номером вашего заявления и датой приема. Это как трек-номер, по которому удобно отслеживать, кто работает по заявлению и какие меры приняты. Если бездействие — ​​обжалуйте это в прокуратуре и суде.

Если преследователь — человек с психическими расстройствами, найдите специалиста, который по сообщениям и поведению сделает заключение о психическом состоянии преследователя. Это тоже поможет полиции лучше понять личность преступника. Возможно, будет принято решение о принудительном лечении преследователя,

— говорит психолог Арина Гребенева.

*Facebook принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

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